Rifinitura in giornata anche per l'Empoli. Andreazzoli parla alle 11

Il Milan sfida l'Empoli domani all'ora di pranzo: il calcio di inizio al Castellani è in programma per le ore 12.30. I toscani, al momento, occupano la penultima posizione e sono a caccia di pesanti punti salvezza. Nella giornata di oggi la squadra empolese si troverà a svolgere la rifinitura come di consueto alla vigilia di una sfida.

Altro appuntamento di routine è la conferenza stampa di Aurelio Andreazzoli. Il tecnico dell'Empoli incontrerà i giornalisti per presentare la sfida contro il Milan alle ore 11.