Rinforzo in difesa per il Rennes: preso il difensore Seidu

In casa del Rennes continua la ristrutturazione invernale. Il club bretone ha annunciato un nuovo rinforzo in difesa, un reparto che potrebbe perdere Theate nelle ultime ore. Dal Clermont, per 11 milioni, ecco Alidu Seidu, 23enne centrale ghanese ma nato in Costa d'Avorio.

Seidu ha disputato 14 partite finora in stagione, con un assist a referto. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 e si metterà immediatamente a disposizione della squadra che affronterà il Milan nel playoff di Europa League.