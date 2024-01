Riparte la Ligue 1: il Rennes, decimo, in campo domani contro Farioli

La Ligue 1 riaccende i motori e si torna in campo dopo tre settimane. Ad aprire la 18ª giornata sarà il Marsiglia di Rino Gattuso contro lo Strasburgo. Francesco Farioli e il suo Nizza andranno in Bretagna contro un Rennes dove è esploso il caso Matic: il serbo come qualche mese fa con la Roma è allo scontro col suo club, adducendo problemi familiari alla necessità di cambiare aria. Lo aspetta il Lione, che nel frattempo ha confermato Pierre Sage in panchina. OL che si è tirato fuori dalle sabbie mobili vincendo le ultime tre partite di campionato e che farà ora visita al Le Havre. Sarà il Paris Saint-Germain a chiudere il programma, atteso da una calda atmosfera come quella del "Bollaert-Delelis", teatro delle gare interne del Lens. Questo il programma completo:

Venerdì 12 gennaio

Marsiglia - Strasburgo

Sabato 13 gennaio

Monaco - Reims

Rennes - Nizza

Domenica 14 gennaio

Lille - Lorient

Brest - Montpellier

Metz - Tolosa

Nantes - Clermont

Le Havre - Lione

Lens - Paris Saint-Germain

Classifica

Paris Saint-Germain 40

Nizza 35

Monaco 33

Brest 31

Lille 28

Marsiglia 27

Lens 26

Reims 26

Strasburgo 23

Rennes 19

Le Havre 19

Montpellier 18

Nantes 18

Metz 16

Lione 16

Tolosa 14

Lorient 12

Clermont 11