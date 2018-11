RMC SPORT - Juventus, Chiellini: "Contro il Milan sarà difficile, ma faremo una grande partita"

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, intervistato da RMC Sport dopo la sconfitta in Champions League contro il Manchester United, ha dichiarato sulla sfida di domenica contro il Milan "Sappiamo che bisogna chiudere le gare, in pochi partite siamo stati in vantaggio di due gol. Circa 150', sono pochi per una squadra come la nostra per non sprecare energie. Ogni tanto capita anche l'episodio che sbagli e perdi punti o gare come questa, che ha dell'incredibile. Ci servirà per ripartire già da domenica, una gara importante che va al di là dei valori tecnici. Milan-Juve è una sfida che parte sempre alla pari, sarà difficile ma faremo una grande partita".