Roma, Belotti a Sky: "Momento difficile, quando prendi gol nel tuo momento migliore..."

vedi letture

Andrea Belotti ha parlato a Sky Sport al termine di Milan-Roma 3-1. Queste le sue dichiarazioni:

Il momento: “È un momento difficile, è innegabile. Ci sono dei piccoli dettagli che possono sembrare banali e che ci stanno costando le partite. La squadra oggi era partita abbastanza bene e aveva il pallino del gioco. Passi poi dall’avere il pallino del gioco a prendere gol nel tuo momento migliore. In questo momento stiamo pagando le piccole cose a caro prezzo. Se ne esce tutti insieme con il lavoro, è l’unica strada che ho sempre conosciuto e di sicuro faremo così”.

La gestione delle partite: “Dipende tanto anche dalla situazione, quando sei sul 2-0 per loro ti spingi tanto in avanti e rischi di più in fase difensiva. Ci sono determinati momenti della partita in cui dobbiamo essere più bravi nelle letture. Ora ci manca un po’ di serenità e lucidità, cose che quando sei in campo sono quelle piccole cose che ti fanno fare tutto con un tempo in meno e ti fanno essere meno prevedibile. Sono piccoli dettagli che in questo momento valgono tanto”.

Non è che le troppe proteste vi tolgono lucidità? “Dipende tanto anche dal tipo di partita… Oggi a centrocampo con Loftus-Cheek devi tenere botta ed essere lì con lui… Tante volte hai bisogno di essere più lucido e sereno, quando corri tanto fai fatica ad esserlo. Siamo allenati per fare entrambe le cose”.

Cosa ti ha detto Mou prima dell’intervista? “Mi ha chiesto cosa ci facessi ancora qui. Sono tutti sul pullman e io sono l’ultimo rimasto (ride, ndr)”.