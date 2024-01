Roma, Belotti: "Dopo il 2-1 avevo la sensazione che avremmo pareggiato. Il terzo gol ci ha spezzato le gambe"

Andrea Belotti, attaccante della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sconfitta contro il Milan: "Siamo in un momento di difficoltà, quando si viene da determinate sconfitte non c’è felicità, manca la serenità. Veniamo da un derby perso ed è normale che ci sia frustrazione. La squadra era andata in campo con un approccio e organizzazione buoni. Nel momento migliore abbiamo preso il gol ed è stato tremendo. Quando abbiamo preso il secondo abbiamo alzato il baricentro e forse anche per questo siamo riusciti a riaprirla, avevo la sensazione che avremmo pareggiato. Era un momento positivo per noi, quel gol ci aveva dato quella scossa e la libertà mentale di fare qualche giocata in più. Il terzo gol ci ha spezzato le gambe".

Ora c’è la possibilità di allenarsi, con una partita a settimana.

"Siamo in un momento di difficoltà e anche i piccoli dettagli ci costano il risultato. Nei momenti di difficoltà l’unico modo per uscire è compattarsi e lavorare tanto. Quando hai 6 giorni per prepapuò rare la gara è tanta roba, tante volte fai fatica a prepararne due perché sono troppo ravvicinate. Forse adesso abbiamo toccato il fondo, più giù di così non si può andare, possiamo solo risalire".

Che percezione avete del vostro valore?

"Per me siamo una squadra forte, davvero forte. Vedo qualità in tutti i compagni. Certo, quando magari ti manca Paulo non hai quelle caratteristiche, devi cambiare un po' il modo di giocare, lui ha quel tocco che pochi hanno. A livello complessivo siamo una squadra forte con grandissime qualità, dobbiamo fare il possibile per arrivare in alto. Una squadra con questo potenziale non può stare così in classifica".