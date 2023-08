Roma, da valutare Pellegrini in vista del Milan: potrebbe partire dalla panchina

Secondo quanto riferisce Vocegiallorossa.it, sono da valutare in casa Roma le condizioni di Lorenzo Pellegrini in vista della sfida di domani sera contro il Milan: il capitano romanista, che è alle prese con un fastidio all'adduttore, si è allenato a parte in questi giorni. Il giocatore dovrebbe essere comunque convocato per la gara contro i rossoneri, ma è possibile che Mourinho lo faccia partire dalla panchina.