Roma, Dybala non convocato per la sfida contro il Milan

Paulo Dybala, dopo il problema fisico riscontrato durante il derby di Coppa Italia di mercoledì, non recupera per la sfida di domani e non sarà quindi convocato da Mourinho per Milan-Roma.

Per l'argentino non c'è effettivamente una lesione al muscolo della coscia ma si preferisce non rischiarlo. Di seguito le probabili scelte di Mourinho per la partita di San Siro contro i rossoneri:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Huijsen; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Belotti, Lukaku.