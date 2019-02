Roma, El Shaarawy a MTV: "Serve una forte reazione. Milan? E' sempre un'emozione particolare"

Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma ed ex del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV nel pre partita della sfida contro il Milan: "Ci vuole una forte reazione da parte di tutti. Serve personalità e unità per riuscirci. Dobbiamo reagire a questa sconfitta. Il Milan sta bene, lo ha dimostrato. Serve un buon risultato, ma soprattutto una buona prestazione. Emozione diversa contro il Milan? C'è sempre, è una grande emozione per me. Oggi, però, devo pensare alla Roma e a cercare di fare punti".