Roma, esclusi problemi ai legamenti della caviglia per Dybala: oggi nuovi esami

Secondo quanto riportato da Paolo Assogna, corrispondente di Sky Sport 24 per la Roma, il fuoriclasse argentino dei giallorossi Paulo Dybala sta fronteggiando due problemi fisici distinti: uno alla caviglia, rimediato nell'ultima gara contro l'Atalanta, per il quale sono stati esclusi problemi ai legamenti dopo un esame effettuato ieri, oggi comunque è previsto un altro riscontro. In più Dybala deve ancora affrontare dei fastidi all'adduttore che lo stanno tormentando da alcune settimane. La sua presenza con il Milan rimane in dubbio.