Roma, Gasperini: "La società non vuole rinnovare il contratto di Pellegrini"
MilanNews.it
Nel corso della conferenza stampa per la prima di Serie A, l'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini parla della situazione di Lorenzo Pellegrini, centrocampista dei giallorossi:
"Abbiamo qualche soluzione, tra cui anche questa. Pellegrini sta recuperando, siamo vicini. Non ha mai potuto allenarsi con la squadra. Non capisco perché mi fate questa domanda. Evidentemente, la società non vuole rinnovare il contratto di Pellegrini e lui vuole giocare per conquistarsi la Nazionale. Io chiarisco la situazione. Se lui trova una soluzione adeguata per andare via, la società sarà contenta. Sarà complicata, ma è tutto chiaro".
