Roma, Karsdorp: "Non era facile giocare dopo il 7-1 con la Fiorentina"

<b>Rick Karsdorp</b>, terzino della Roma, ha parlato così ai microfoni di <i>Rai Sport</i> al termine della partita pareggiata contro il Milan: "Sono sempre pronto in allenamento ed in campo ma se Di Francesco dice che abbiamo bisogno di uno schiaffo allora è vero. Non era facile giocare stasera dopo aver perso 7-1 in casa della Fiorentina. Eravamo arrabbiati e avevamo bisogno di vincere, ma ci siamo tirati su qui in casa".