Roma, Kolarov è certo: "Arriveremo nelle prime quattro in campionato"

Aleksandar Kolarov, terzino della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara interna contro il Real Madrid, facendo anche un riferimento alla lotta per un piazzamento utile per qualificarsi in Champions League: "La Champions è una competizione particolare ma è una coincidenza che stiamo facendo meglio in quella manifestazione. La squadra sta facendo un po’ di fatica in campionato, ma sono sicuro che alla fine arriveremo tra le prime quattro. La Champions è una competizione particolare, io l’affronto come tutte le altre gare di campionato".