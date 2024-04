Roma, le ultime da Trigoria in vista del Milan: personalizzato per Mancini

La Roma questa mattina è scesa in campo a Trigoria per l'allenamento odierno in vista della gara in programma giovedì sera a San Siro contro il Milan per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Tutti presenti alla corte di Daniele De Rossi, tranne Azmoun, infortunato, e Gianluca Mancini, l'eroe del derby, il quale ha svolto un lavoro personalizzato per tenere sotto occhio il problema muscolare che gli ha dato qualche fastidio sabato.

Nonostante questo, comunque, la presenza del difensore italiano giovedì sera non dovrebbe essere in discussione, come confermato anche dai colleghi romani che lo continuano a dare titolare al fianco di Llorente.