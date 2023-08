Roma, Mourinho non parlerà in conferenza. Oggi ultimo allenamento verso il Milan

La Roma sosterrà oggi l'ultimo allenamento a Trigoria in vista della partita contro il Milan, prevista per domani sera all'Olimpico alle 20:45; con ogni probabilità, non saranno convocati né Dybala, infortunato, né Lukaku, appena arrivato nella Capitale.

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, inoltre, José Mourinho, tecnico della Roma, non parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sfida di venerdì contro il Milan all'Olimpico. L'allenatore giallorosso risponderà alle domande di DAZN direttamente nell'immediato pre-match.