Roma, numeri e statistiche in attesa della gara contro il Milan

E' il giorno di Milan-Roma, in programma questa sera alle 20:45 a San Siro, con entrambe le due squadre reduci dalle rispettive eliminazioni in Coppa Italia contro Atalanta e Lazio. Per la Roma, pesa l'assenza di Paulo Dybala uscito nel corso della sfida contro i biancocelesti. Il Milan ha invece da poche ore ufficializzato la cessione di Rade Krunic al Fenerbahce. Ecco un breve focus che riguarda gli avversari dei rossoneri quest'oggi.

La Roma, attualmente al 9^ posto in classifica con 29 punti, in 19 partite ha totalizzato 8 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. Per quanto riguarda la situazione lontano dall'Olimpico, i ragazzi di Mourinho si trovano all'11esimo posto per punti totalizzati in trasferta, con l'ultima vittoria dei giallorossi in campionato che risale al 23 dicembre nella sfida in casa contro il Napoli vinta per 2-0.