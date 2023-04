Roma, oggi gli esami per Dybala: è a rischio per il Milan. Ripartono gli allenamenti

MilanNews.it

Paulo Dybala nella giornata di oggi si sottoporrà a esami che stabiliranno l'entità dell'infortunio rimediato ieri sera a Bergamo in Atalanta-Roma 3-1. La speranza di José Mourinnho - riporta 'Sky' - è quella di poter portare l'argentino in panchina sabato sera per la sfida contro il Milan valida per la 32esima giornata di Serie A.