Roma, primo allenamento a Trigoria verso il Milan. Scarico per chi ha giocato a Verona

vedi letture

È iniziata oggi la preparazione della Roma in vista del match di venerdì, contro il Milan. Per la squadra solita gestione del primo allenamento post-match: lavoro di scarico per chi ha giocato più di 1h di gioco, mentre il resto del gruppo si è allenato regolarmente in campo. Lo riporta vocegiallorossa.it.