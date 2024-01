Roma, questi i convocati di Mourinho in vista di domani sera

vedi letture

Il Milan si appresta a preparare l'importante sfida di domani sera contro la Roma, alle 20:45 in un San Siro sold-out e con i supporters rossoneri ancora una volta al fianco della squadra. Per quanto riguarda la sfida di domani sera, la Roma ha reso nota la lista dei convocati per la sfida di domani sera contro il Milan. Come preannunciato da Mourinho a margine della conferenza stampa, assenti Dybala, Kumbulla e Azmoun (partito per la Coppa d'Asia), presente il giovane Joao Costa.

I convocati di Mourinho:

Portieri: Rui Patricio, Svilar, Boer.

Difensori: Mancini, Llorente, Huijsen, Kristensen, Karsdorp, Spinazzola, Celik.

Centrocampisti: Cristante, Paredes, Pellegrini, Bove, Pisilli, Zalewski.

Attaccanti: El Shaarawy, Joao Costa, Lukaku, Belotti.