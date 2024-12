Roma, Ranieri: "Il Milan ha un organico di grande qualità, dovremo fare una partita eccezionale"

Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha parlato così in conferenza stampa del Milan, prossimo avversario dei giallorossi in campionato: "Il Milan, se analizziamo i giocatori uno per uno, ha un organico di grande qualità, con elementi fortissimi e particolari. Credo che sia fondamentale per tutta la squadra, nel momento in cui si perde la palla, mantenere la massima attenzione. Il Milan è una squadra che, sul proprio campo, incassa pochissimi gol: mi sembra sia la seconda migliore in questa statistica, subito dopo il Bologna. Noi, invece, siamo tra le squadre che segnano meno in trasferta. Per questo, dovremo fare una partita eccezionale" riporta vocegiallorossa.it.

In merito al futuro di Saelemaekers, Ranieri ha spiegato: "Se domani parleremo col Milan? Ma solitamente, quando si va a giocare, c’è poco da parlare con la controparte. Saelemaekers si è ambientato benissimo a Roma, per cui è uno di quei giocatori che vogliamo tenere. C’è anche la questione con Abraham. Vediamo come si svilupperanno le cose".