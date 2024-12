Roma, seduta in vista del Milan: oltre a Cristante out anche Pisilli

La Roma di mister Claudio Ranieri è tornata in campo per una seduta mattutina a Trigoria, in questa vigilia di Natale. All'orizzonte c'è la super sfida col Milan in programma alla ripresa del campionato, con i giallorossi che cercheranno conferme dopo il bel successo per 5-0 sul Parma nell'ultima giornata di Serie A.

Alla seduta odierna all'interno del centro sportivo, scrive VoceGiallorossa, non hanno preso parte Bryan Cristante, fuori oramai da diverse settimane, così come Niccolò Pisilli, fermato in queste ore da un attacco febbrile. La Roma domani riposerà per ritrovarsi nella giornata del 26 dicembre.

Al termine del successo sul Parma, lo stesso Ranieri si era così espresso sul rendimento della sua squadra: "Sì, è stata una gran bella partita sotto l'aspetto proprio della volontà di far bene e di cancellare quel secondo tempo. È stato un peccato perdere quella partita, però se portano insegnamenti noi siamo diventati dei maestri, perché fuori casa è una vita. L'ho detto, sono otto mesi che non vinciamo in trasferta, per cui dobbiamo svegliarci, dobbiamo svegliarci, non possiamo fare in casa questo tipo di partita e fuori casa non riusciamo a fare quello che vogliamo".