Roma, Smalling preoccupa: rischia di saltare anche le semifinali di Europa League

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà la Roma il prossimo avversario del Milan, che sabato prossimo verrà ospitato all'Olimpico dai giallorossi nell'incontro valido per la trentaduesima giornata di Serie A. In casa romanista c'è tanta apprensione anche per le condizioni di Chris Smalling, che salterà la gara contro i rossoneri ma potrebbe non esserci nemmeno per le semifinali di Europa League previste con il Bayer Leverkusen. Una situazione aggravata dalle condizioni di Diego Llorente, che potrebbe non essere presente contro i rossoneri causa infortunio. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport.