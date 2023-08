Roma, solo tanto spavento per Zalewski: ci sarà contro il Milan

Buone notizie per Nicola Zalewski. Il calciatore, uscito nella parte iniziale della ripresa della gara contro l'Hellas Verona, sta bene. Come appreso da Vocegiallorossa.it, solo tanto spavento per l'esterno italo-polacco che, in seguito a uno scontro di gioco con Duda, era rimasto a terra non riuscendo inizialmente a respirare per un colpo ricevuto nella zona dello sterno. Zalewski sta bene e sarà quindi a disposizione di José Mourinho per il big match contro il Milan, in programma venerdì sera alle 20:45.