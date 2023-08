Roma, subito Lukaku. CorSport: "Il belga può entrare in corsa con il Milan"

L'esordio di Romelu Lukaku con la maglia della Roma potrebbe andare in scena già domani sera, quando allo stadio Olimpico è in programma il big match tra i giallorossi e il Milan. Ne è sicuro il Corriere dello Sport mentre ipotizza un impiego in corsa di Rom già nella serata di venerdì: nella testa di José Mourinho l’idea di Lukaku a partita in corso è cominciata a frullare ieri pomeriggio. La decisione definitiva arriverà nella rifinitura odierna, dove il belga verrà aggregato al gruppo.