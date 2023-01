Roma, Zalewski a Sky: "Molte più occasioni a nostro favore, bravi a rimanere in partita"

MilanNews.it

L'esterno della Roma Nicola Zalewski ha parlato a Sky Sport al termine della gara di questa sera col Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla partita: "Siamo stati molto bravi a rimanere in partita, anche dopo il 2-0 abbiamo avuto molte occasioni. Ci credevamo perché alla fine del primo tempo sapevamo che ogni occasione poteva essere buona per pareggiare. Abbiamo costruito tanto, avendo tanti giocatori che calciano bene i piazzati abbiamo un’arma in più. Cerchiamo di fare sempre la nostra partita dal primo minuto, sapevamo che loro sono una grandissima squadra. Il 2-0 ci ha dato la scossa per reagire".

Come vi prepara Mourinho: “La mentalità che ci ha dato è di rimanere in partita fino alla fine, siamo stati bravi a riprenderla a 10 dalla fine. Le occasioni sono state molte di più a nostro favore e siamo stati bravi a sfruttarle”.