S.Inzaghi: "Da due anni non si preparava una gara con certe difficoltà perchè perdere un derby non è come perdere una partita normale"

L'Inter ha ritrovato la vittoria dopo un pareggio e la sconfitta nel derby. I nerazzurri, ospiti sul campo dell'Udinese, hanno vinto con il brivido con il risultato di 3-2 anche grazie a una doppietta di Lautaro Martinez che ha segnato i primi due gol della sua stagione. Al termine della gara, in conferenza stampa, il tecnico interista è tornato anche dalla gara persa contro il Milan.

Queste le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa: "I due gol sono due gol che dovevamo evitare, Sommer è stato bravissimo nella gestione della palla e ha preso due gol senza fare parate, i nostri avversari quando si presentano in area sono pericolosissimi. Dovevamo fare meglio di squadra nei due gol, Lucca si è involato verso la nostra porta con due gol di vantaggio, dovremo lavorare meglio in non possesso. Erano quasi due anni che non si perdeva un derby ed erano due anni che non si preparava una gara con certe difficoltà perchè perdere un derby non è come perdere una partita normale".