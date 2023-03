Salernitana a San Siro con la mente sgombra dopo il pari del Verona: attesi 3mila tifosi

Fonte: tuttomercatoweb.com

Spettatrice interessata in questo fine settimana, la Salernitana può ritenersi tutto sommato soddisfatta per quanto accaduto sugli altri campi. Il Verona conferma di essere in calo dopo la grande rincorsa delle settimane precedenti e non va oltre l'1-1 in casa col Monza rischiando anche di perderla nel finale. Un risultato che non può accontentare gli scaligeri, soprattutto dopo la vittoria dello Spezia sull'Inter. "So benissimo cosa significhi ritrovarsi in questa posizione di classifica e con l'obbligo di giocare tutte le domeniche la partita della vita. I miei compagni mi chiedono quale sia stato il segreto dell'incredibile salvezza ottenuta a Salerno. Io so soltanto che lì avevamo un distacco ancora più importante dalla quartultima e ce l'abbiamo fatta, proprio per questo non dobbiamo mai smettere di crederci e che questo punto è comunque importante" ha detto ieri il grande ex Simone Verdi, ad un passo dal ritorno a gennaio e ora trascinatore dei gialloblu. La Salernitana, dunque, nella peggiore delle ipotesi avrà 6 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e, a questo punto, il doppio confronto con Bologna e Spezia diventa fondamentale.