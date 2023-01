Salernitana, alle 11 la rifinitura pre Milan. Subito dopo la conferenza di Nicola

MilanNews.it

Come riportato dal sito ufficiale della Salernitana, la seduta di rifinitura in vista della gara di mercoledì contro il Milan è fissata per oggi alle ore 11:00 presso il C.S. “Mary Rosy”. Alle 12:30, poi, il tecnico Davide Nicola sarà in conferenza stampa: le sue dichiarazioni potranno essere lette su MilanNews.it.