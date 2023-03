Salernitana, Crnigoj sostituito dopo un colpo alla caviglia. Da valutare in vista del Milan

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Nel corso della partita di Serie A in corso tra Sampdoria e Salernitana, quest'ultima sarà la prossima avversaria del Milan in campionato lunedì 13, il centrocampista campano Domen Crnigoj è rimasto a terra dopo aver subito un colpo alla caviglia a pochi minuti dal termine del primo tempo. Lo sloveno è riuscito a finire la frazione di gioco ma è stato sostituito all'intervallo da Paulo Sousa. Da valutare in vista del Milan le sue condizioni nelle prossime ore.