Salernitana, domani lavoro pomeridiano al centro sportivo "Mary Rosy"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta in una nota il sito ufficiale del club, la Salernitana, che tra poco più di due settimane sarà avversaria del Milan alla ripresa del campionato e della stagione, domani sarà impegnata in campo in una seduta di allenamento pomeridiano al centro sportivo "Mary Rosy". La partita è in programma allo stadio Arechi il 4 gennaio 2023 alle ore 12.30.