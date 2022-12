Salernitana, domani sgambata al "Mary Rosy" contro una squadra di Serie C

MilanNews.it

La Salernitana sarà il prossimo avversario del Milan: il 4 gennaio 2023 alle 12.30, presso lo Stadio Arechi, la formazione campana ospiterà i rossoneri per il primo match dopo la pausa forzata per i Mondiali. Nella giornata di domani, in cui la squadra di Pioli sfiderà il Psv in Olanda, anche la squadra di Nicola sarà impegnata in un piccolo test: una sgambata al centro sportivo "Mary Rosy" contro la formazione di Serie C del Gelbison. Lo riporta il sito ufficiale della formazione di Salerno.