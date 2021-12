Intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Milan, Norbert Gyomber, giocatore della Salernitana, ha parlato così della gara contro i rossoneri: "Sapevamo dall'inizio che la Serie A non era una passeggiata. Purtroppo i risultati non ci stanno aiutando. Oggi dobbiamo mettere il cuore in campo".