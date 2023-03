Salernitana, Iervolino: "Ce la metteremo tutta come sempre"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato a margine dell'odierna Assemblea di Lega: "Com'è andata l'Assemblea? Come tutte le altre. Un'assemblea sterile in cui si decide poco, un'assemblea che ogni volta sancisce delle grandi frizioni e fratture fra le grandi e le piccole, purtroppo c'è da fare tanto, c'è da avere una linea strategica per i nuovi diritti e per cercare di trovare una coesione per il bene di tutte le squadre, ma mi sembra che anche oggi ci sia stata una fumata nera".

Si è discusso anche del tema dei fondi?

"Sì, lo abbiamo accennato, ci sono tante linee differenti. Ognuno la vede in un modo. Io sono propenso all'apertura a degli specialisti, perché se noi non siamo capaci è meglio far venire qualcuno a gestire e a creare valore".

Suggestione dell'acquisto di Sky da parte della Lega?

"Non mi convince, penso sia una bufala. Nessuno sta studiando il progetto? No, assolutamente no, non se ne è neanche parlato".

Fiducia per stasera contro il Milan?

"Sì, noi ce la metteremo tutta come sempre".