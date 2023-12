Salernitana, Inzaghi: "Se ti difendi contro Leao e Giroud non hai speranze, bisogna ribattere colpo su colpo"

Pippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, ha parlato a DAZN nel pre partita della sfida contro il Milan.

Queste le sue dichiarazioni: “Se ti difendi contro il Milan, che ha Giroud e Leao, non hai speranze. Dobbiamo cercare di ribattere colpo su colpo, dando fiducia. Secondo me il parco attaccanti nostro è importante. Quello che faremo contro le nostre dirette concorrenti mi sembra giusto applicarlo anche contro altri avversari per acquisire fiducia”.