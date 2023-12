Salernitana, Kastanos: "C'è rammarico, potevamo tranquillamente prendere i tre punti"

Grigoris Kastanos, centrocampista della Salernitana, ha parlato a DAZN al termine della sfida contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Ci avete provato, quanta soddisfazione c’è per la prestazione? “Un peccato veramente prendere gol negli ultimi minuti. Abbiamo guadagnato un punto e guardiamo avanti. Per me è un rammarico, potevamo prendere tranquillamente i tre punti. La prestazione c’è stata”.