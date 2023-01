Salernitana, Nicola: "Gyomber non ci sarà con il Milan, out anche altri quattro"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Davide Nicola, tecnico della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Milan soffermandosi anche sugli infortunati: "A mio avviso Gyomber non è pronto e non sarà convocato. Out anche Sepe, Maggiore, Mazzocchi e Candreva come si sapeva da tempo. Per il resto stanno tutti bene. La partita, l'avversario e il momento possono richiedere atteggiamenti diversi. Lo scopo, però, non cambia. Sono curioso, abbiamo voglia di riabbracciare il nostro pubblico e di giocare davanti a loro".