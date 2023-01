Salernitana, Nicola: "Il Milan ha una rosa di qualità, dobbiamo essere coraggiosi"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Davide Nicola, tecnico della Salernitana, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Milan soffermandosi sul primo impegno dell'anno: "C'è stato il tempo per lavorare, siamo consapevoli che affrontiamo i campioni d'Italia Ci siamo preparati al meglio, con la stessa pazienza e la medesima curiosità. Il Milan ha una rosa ampia e di qualità, per tenere testa a certi avversari devi correre, essere coraggioso e proporre il tuo gioco. Ogni squadra prova ad imporsi, ad avere una propria identità. Limitarsi a...limitare non serve. I loro punti di forza sono noti, offendono con molti giocatori all'interno della metà campo avversaria e ripartono bene pur concedendo qualche spazio. Dovremo essere bravi a occupare gli spazi nei tempi giusti, l'abilità in fase di possesso potrà fare la differenza. Ci sono giocate che abbiamo provato e che pensiamo possano essere efficaci".