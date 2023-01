Salernitana, Nicola: "Sambia pronto per il Milan, non ha saltato un allenamento"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Milan soffermandosi anche su Sambia: "Sì. È un ragazzo fantastico. Non ha saltato un allenamento, si impegna, dà il massimo. Non ho Mazzocchi e Candreva, hanno performato tanto e per questo hanno giocato più degli altri. Chiunque lavora per la Salernitana prepara sè stesso per sfruttare il momento, noi tutti facciamo il tifo per lui. Non ha giocato molte partite, ora tocca a lui".