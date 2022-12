Salernitana, Ochoa vicinissimo: atteso domani in città

Fonte: tuttomercatoweb.com

Potrebbe essere Guillermo Ochoa il nuovo portiere della Salernitana. La trattativa, condotta dietro le quinte dal direttore sportivo Morgan De Sanctis, è decollata questa mattina, quando il pipelet messicano ha manifestato la volontà di tentare l'esperienza in Italia. Possibile contratto di sei mesi da 300mila euro netti, con possibilità di discutere un prolungamento per la prossima stagione. Atteso a Salerno domani per le visite mediche di rito, lavorerebbe anche a Natale pur di farsi trovare pronto per il 4 gennaio. Si tratterebbe di un colpo di prestigio, ricordiamo che fino a pochi giorni fa ha disputato i mondiali in Qatar con la maglia del Messico. Trentesimo nella graduatoria del pallone d'oro nel 2007, attualmente è tesserato per il Club de Fútbol América. Avrebbe superato in extremis la concorrenza di Berisha che, come anticipato ieri, aveva mostrato qualche perplessità circa la formula del trasferimento. C'era stato, infatti, il no della Salernitana rispetto alla richiesta di un biennale. Lo riporta in anteprima TuttoSalernitana.