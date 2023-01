MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Salernitana ha rinforzato il proprio centrocampo con Nicolussi Caviglia. La società campana, nella mattina odierna, ha completato lo scambio di documenti con la Juventus per il giocatore che in questa prima parte di stagione aveva giocato in prestito al Sudtirol. A riferirlo è Sky Sport.