Salernitana pronta a investire per Zurkowski. L'alternativa è il prestito di Pape Sarr

Prosegue la caccia al centrocampista in casa Salernitana. A fare il punto la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola che parla di un club granata disposto a fare un investimento importante per acquistare dalla Fiorentina il mediano polacco Szymon Zurkowski. L'alternativa è Pape Sarr, centrocampista senegalese che non trova spazio nel Tottenham: in questo caso, l'operazione sarebbe possibile solo in prestito.