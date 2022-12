Salernitana, sconfitta nella prima amichevole in vista del Milan: il Fenerbahce vince 3-0

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Salernitana, prossima avversaria del Milan in campionato, cade in Turchia nell'amichevole di lusso disputata allo stadio Alanya Oba contro il Fenerbahce. La formazione di casa, capolista in Super Lig, si è imposta con un rotondo 3-0, frutto delle reti di Kahveci, King e Batshuayi. Ampie rotazioni per Davide Nicola, che ha impiegato in totale ventuno giocatori. Assenti i tre reduci dal Mondiale (Dia, Piatek e Bronn), oltre agli infortunati Sepe e Mazzocchi.