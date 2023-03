Salernitana, Sousa: "Stimo moltissimo Pioli. Milan tra le migliori 8 d'Europa, a sinistra con Theo e Leao sono fortissimi"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Paolo Sousa, allenatore della Salernitana, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di San Siro contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Salernitana molto equilibrata nella sua gestione, domani però ci vuole più qualità per mettere in difficoltà il Milan?

"Dico che stimo moltissimo Pioli, hanno vinto il campionato con merito e ha collezionato centinaia di panchine nella sua carriera. Per me invece è appena la quarta gara alla guida della Salernitana. Lavoriamo per avere identità. Il Milan è tra le migliori otto squadre d'Europa, hanno una rosa con qualià individuali di altissimo livello. Ma voglio che la Salernitana metta in pratica quanto fatto in una settimana davvero ottima. Vedo che ciascuno sta acquisendo conoscenze, in tutti i ruoli. Ho bisogno di ciascun calciatore, a patto che si metta il noi davanti all'io. Dobbiamo dare il massimo per il bene della Salernitana, se non c'è spirito di sacrificio incontreremo difficoltà ancora maggiori. Loro a sinistra sono fortissimi, si muovono tanto con Theo Hernandez e Leao. C'è un grande coinvolgimento dei centrocampisti nella costruzione, la loro mobilità è abbinata a intensità e questo è un fattore sul quale abbiamo lavorato. Sono abituati a giocare con ritmi alti e sappiamo che sarà dura, ma noi stiamo ricercando una identità. Pioli guida il gruppo da più di due anni, io da tre settimane. Ci vuole tempo. Ma vedo grossi passi in avanti, forse è stata la miglior settimana da quando sono arrivato. Io ci credo tantissimo".

Mazzocchi e Dia titolari?

"A livello individuale abbiamo bisogno di qualità, senza perdere identità. La responsabilità individuale determina il comportamento del collettivo. In questa settimana ho visto partecipazione da parte di tutti, soprattutto di gente che sta giocando meno ma che sarà fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo. Tutti devono sentirsi utili alla causa e devono avere voglia di dare una mano".

Tatticamente si prosegue sulla strada del 3-4-2-1?

"Voi vi soffermate sui nomi, io mi preoccuperei di vedere sempre una Salernitana che abbia caratteristiche chiare e riconoscibili. Poi la formazione può variare anche in base all'avversario. Io non voglio una Salernitana che difenda, che sia speculativa. A Genova ho fatto scelte in corso d'opera che ci permettessero di palleggiare di più e di aprire il gioco. Se guardate il mio percorso da allenatore ho sempre attuato un calcio offensivo, ciò passa dalla presenza di due trequartisti o due attaccanti puri che agiscano tra le linee per non dare punti di riferimento. Questo dipende molto dal momento, se siamo noi ad avere il possesso palla riusciremo ad abbassare il livello di difficoltà. Certo, l'equilibrio è fondamentale e stiamo lavorando per applicarsi in egual misura in entrambe le fasi".

Se pensa al prestigio del Milan e dello stadio qual è la prima cosa che mi viene in mente?

"E' un palcoscenico da campioni. E dobbiamo giocare da campioni. Con la differenza di valori ma con la voglia di crederci. Serve questo tipo di mentalità se vuoi toglierti delle soddisfazioni e raggiungere gli obiettivi. Da quando ho iniziato a giocare a calcio ho sempre avuto questo tipo di pensiero. Voglio una Salernitana che sia consapevole di quanto sia bello essere competitivi a questi livelli".

La sua idea di calcio è simile a quella del Milan?

"In questo momento no. Devo pensare a una Salernitana posizionale. Nel tempo saremo, per idea, più simili al Milan. Nel calcio bisogna sempre rispettare tempi e spazi".