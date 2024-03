Salta il Milan per squalifica, Henry: "Non è giusto ricevere un rosso per una reazione verbale ad una testata"

vedi letture

La vittoria di misura nello scontro diretto per la salvezza contro il Lecce dà fiducia e morale all'Hellas Verona di Marco Baroni in vista della sfida in programma domenica prossima allo stadio Bentegodi contro il Milan. L'allenatore scaligero spera di poter cavalcare l'onda dell'entusiasmo per continuare a macinare punti per allontanarsi così sempre più dalla zona calda della classifca, ma contro i rossoneri i veneti dovranno fare a meno di un giocatore importante come Thomas Henry, che dovrà scontare una squalifica dopo il rosso diretto rimediato contro il Lecce ieri pomeriggio.

A fronte di quanto successo nel concitato finale di partita dello Stadio via del Mare, l'attaccante francese ritiene che il provvedimento preso nei suoi confronti dall'arbitro non sia giusto. Sul proprio profilo Instagram Henry si è infatti sfogato scrivendo: "Conosco Gendrey da 15 anni e non oserei mai provocare qualcuno che oggi considero un fratello! E aver ricevuto il rosso come reazione, sempre e solo verbale, a una testata, mi lascia ancora più amareggiato per non poter aiutare i miei compagni già da domenica prossima".