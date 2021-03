Sampdoria, il racconto dell'allenamento odierno in vista del Milan: terapie per Ekdal

Ecco il racconto dell'allenamento odierno della Sampdoria, avversaria sabato alle 12.30 del Milan in campionato: "Attivazione, sfida a pallamano, esercitazioni per il possesso-palla, partita ad alta intensità e lavoro fisico intermittente. Con questo programma mattutino la Sampdoria è tornata all’opera – ancora priva di otto nazionali – dopo la domenica di riposo. Tutti a disposizione per Claudio Ranieri e staff sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco, fatta eccezione per Albin Ekdal, già di ritorno dopo l’infortunio occorsogli con la maglia della Svezia e sottoposto a terapie, ed Ernesto Torregrossa, alle prese con un allenamento individuale di recupero in palestra. Domani, martedì, altra seduta mattutina" riporta il sito ufficiale blucerchiato.