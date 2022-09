Sampdoria, il report odierno: allenamento tecnico-tattico in chiave Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Prosegue con una seduta mattutina a Bogliasco la fase di avvicinamento della Sampdoria alla sfida interna con il Milan, in programma sabato sera (ore 20.45) al “Ferraris”. Sul campo 1 del “Mugnaini” Marco Giampaolo e il suo staff hanno diretto una seduta incentrata su esercitazioni tecnico-tattiche.

Programma. Omar Colley, Alex Ferrari, Jeison Murillo e Fabio Quagliarella hanno svolto sedute personalizzate ma paiono in miglioramento. Specifico sul campo per Simone Trimboli, in palestra per Harry Winks; prosegue infine il proprio iter riabilitativo Manuel De Luca. Domani, venerdì, sono in programma la seduta di rifinitura e la conferenza stampa pre-partita di Marco Giampaolo (ore 12.00).