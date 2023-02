Sampdoria-Inter, nervi tesi tra Lukaku e Barella: "Non si fa così, figlio di..."

MilanNews.it

Minuto 38 di Sampdoria-Inter a Marassi, parziale sullo 0-0. I nerazzurri provano a sbloccare la partita, ma senza riuscirci. Malinteso tra Barella e Lukaku, con i nerazzurri che perdono palla: il centrocampista perde le staffe e si sbraccia per la giocata sbagliata del compagno, il belga lo riprende subito. "Basta, non si fa così". Volano anche parole forti, il labiale è chiarissimo: "Basta, basta, vaffanculo figlio di puttana". Nervi tesi in casa nerazzurra.