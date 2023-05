MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Sampdoria continua la sua preparazione in vista della partita di sabato sera contro il Milan, in programma sabato sera alle 20.45 a San Siro. Nella giornata di oggi i blucerchiati si ritroveranno al centro sportivo di Bogliasco per una sessione di allenamento mattutina agli ordini del tecnico serbo Dejan Stankovic.