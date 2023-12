Sassuolo ammazza big: nel 2023/24 ha battuto sia Juve che Inter

Ci stiamo avvicinando a Milan-Sassuolo, partita valida per la 18esima giornata di Serie A, che si giocherà sabato alle ore 18 a San Siro. I rossoneri, ultimamente, hanno sempre faticato a portare a casa il risultato contro i neroverdi in casa (mentre lontano dalle mura amiche del Meazza la situazione è già più rosea): il Sassuolo è uno degli avversari che, a San Siro, ha fatto male al Milan in più occasioni, basti ricordare il 2-5 della passata stagione.

Altro pensiero che desta preoccupazione è quello legato al momento della squadra di Dionisi: non brillantissimo per la verità, con sole 4 vittorie all'attivo in campionato nelle 17 partite disputate. Due di queste sono arrivate contro Empoli e Verona, ma sono le altre due a preoccupare i rossoneri: il Sassuolo infatti ha sconfitto prima la Juventus (4-2 in casa) e poi l'Inter (2-1 a San Siro, nella partita successiva). Facile ipotizzare che contro le big gli emiliani si esaltino, specialmente quando vedono rossonero visti i precedenti.