Sassuolo, Carnevali: "A San Siro a fare una partita seria: ci piacerebbe vincere"

vedi letture

Il Milan ritrova il Sassuolo, una delle squadre da cui sono nati tra i momenti più belli e più brutti della storia recente rossonera: dalla vittoria dello scudetto nell'ultima giornata del campionato 2021/2022, fino al 5-2 subito a San Siro nella stagione successiva. Gli incroci tra rossoneri e neroverdi, pur recenti rispetto alla storia del Diavolo lunga 125 anni, hanno sempre regalato emozioni contrastanti e questa sera in una gara secca valida per gli ottavi di Coppa Italia ci si aspetta qualcosa di simile. Ai microfoni di Gazzetta dello Sport ha parlato Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo.

Le parole di Carnevali sulla partita di stasera: "Siamo in testa in B ma è più importante che la squadra stia giocando bene. A San Siro andiamo a fare una partita seria perché la Coppa Italia ha un valore e ci piacerebbe vincere. E poi è bello avere la possibilità di sfidare un grande club come il Milan e giocare anche quest'anno in uno stadio così prestigioso. Ecco vedo questa sfida come l'opportunità di dare continuità al nostro lungo percorso in Serie A. In attesa di tornarci"